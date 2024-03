“Sostegno Udc a Greco è naturale”, Incardona: “Con Falcone legame politico e di amicizia”

Gela. Un progetto centrista, anche insieme all’Udc, pare destinato a contornare il percorso che il sindaco Lucio Greco vuole man mano portare fino alle urne di inizio giugno, con l’obiettivo di un secondo mandato. Ieri, il coordinatore regionale del partito Decio Terrana ha dato il pieno appoggio al primo cittadino, confermando fiducia massima all’assessore Salvatore Incardona, riferimento Udc in giunta. “Le parole del coordinatore regionale sono valutazioni legittime e per me diciamo naturali – spiega proprio Incardona – nella geografia del consiglio comunale, l’Udc c’è sempre stato. Non a caso, partecipo alle convocazioni dei capigruppo come Udc. Il sostegno al sindaco non è mai mancato e ribadirlo lo trovo corretto, dato che stiamo lavorando all’interno dell’amministrazione”. Incardona, al momento, non si sbilancia su altri punti. “Non è mia intenzione creare fibrillazioni di nessun tipo. Una lista dell’Udc? Vedremo se verrà presentata – aggiunge – oppure se sarà possibile proporre una lista a supporto o eventualmente se confluiremo in una lista civica. Sono scelte che si faranno più avanti”. L’assessore, in ogni caso, non rinuncia all’impegno assunto con il forzista Marco Falcone, pezzo importante del governo regionale e pronto a presentarsi per le europee.