“Sostengo Falcone e altri esponenti regionali di FI”, Incardona: “Sto discutendo per un’adesione”

“La mia amicizia con Edy Tamajo, Riccardo Gennuso e con Marco Intravaia, è nota – aggiunge – nessuno vuole spodestare Pepe, che in città coordina veramente poche tessere rispetto ad esponenti regionali del partito ai quali mi lega un’amicizia che va avanti da tempo. C’è un dialogo aperto per un mio ingresso in Forza Italia, già da tempo. Non capisco questo risentimento manifestato da Pepe”. Incardona conferma quindi che la presenza alla riunione indetta dal gruppo a sostegno di Falcone non è stata per nulla un caso sporadico. “Non penso che un mio eventuale ingresso in Forza Italia, sul quale oggi sto discutendo in maniera concreta – dice ancora – passi da Pepe. Io gestisco i miei rapporti politici al di fuori della segreteria cittadina”. Secondo Incardona, i troppi vincoli imposti dalla guida locale FI hanno fatto perdere ulteriori possibilità al partito, comunque risultato il più suffragato alle recenti amministrative. “La stessa segreteria cittadina, apertamente, non ha voluto una coppia elettorale, con me e con l’ex assessore Romina Morselli – conclude – che avrebbe espresso un notevole risultato. Io ho ottenuto quasi novecento voti e ritengo che Morselli avrebbe fatto altrettanto. Il partito oggi si troverebbe con due consiglieri comunali anziché con uno solo. In questo modo non si fanno gli interessi di Forza Italia. Sono stato contattato da esponenti locali del partito che mi invitano a fare un ragionamento comune. A Mancuso mi lega un’amicizia e l’ho sostenuto alle regionali. Mi sembra un controsenso la posizione del coordinatore cittadino. Il mio dialogo è con i riferimenti provinciali e regionali. Non penso di essere di troppo. Alle regionali cosa potrà accadere? Mi verranno a cercare per un sostegno?”. Incardona e altri esponenti vicini a Falcone non sembrano per nulla intenzionati a rinunciare al vaglio dell’opzione Forza Italia.