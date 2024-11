Gela a caccia delle conferme, domani al “Presti” arriva il Città San Vito Lo Capo

Gela. È un Gela incerottato quello che fronteggerà, domani pomeriggio al “Presti”, il Città di San Vito Lo Capo. La bomba di cui parlava la società sui social non è ancora stata sganciata e pare che nessuno abbia ancora firmato coi biancazzurri. Anche se fosse, per via di regole imposte dalla Lega, i nuovi innesti sarebbero impossibilitati a scendere in campo già domani. Ottavi in classifica, i prossimi avversari dei biancazzurri hanno ottenuto appena 4 punti in trasferta, frutto del pareggio all’esordio contro il San Giorgio Piana e della vittoria ai danni della Folgore di Castelvetrano. A guidare la classifica marcatori dei sanvitesi con 3 reti Emmanuel Awuah e, soprattutto, Romito Bulades, che nel 2016-17 indossò la casacca biancazzurra nel torneo di Serie D.

“Veniamo da sei risultati utili di fila, è normale che la partita di domani per noi è importante e sarà insidiosa – ha affermato mister Cacciola – San Vito è una buona squadra ma noi faremo di tutto per provare a vincere”.

Tra le fila locali saranno assenti Caronia e il lungodegente Ficarrotta, gli squalificati Sessa e Nicoletti e il partente Salvatore Tosto, che ha fatto le valigie in direzione girone B e militerà nell’Aci Sant’Antonio. L’ex Enna, infatti, tormentato tra l’altro da acciacchi fisici, non ha trovato molto spazio e ha deciso di accasarsi altrove. Da valutare, invece, le condizioni di Arcidiacono che, nelle ultime settimane, ha avuto problemi di natura muscolare al polpaccio, di Cocimano e Argentati, anch’essi acciaccati. Da capire se mister Cacciola, data l’emergenza, se la sentirà di rischiarli o meno e, soprattutto, come gestirà la situazione in mezzo al campo, date le squalifiche di Nicoletti e dell’imprescindibile Sessa, espulso a Marineo domenica scorsa.