Spari contro centro ottica, intimidazione per un credito: ora richieste Dda

Gela. Le richieste dei pm della Dda di Caltanissetta verranno formalizzate nel corso della prossima udienza. Si va verso la decisione per la posizione di Giovanni Viscuso, accusato di aver avuto un ruolo nell’intimidazione ai danni dell’ex titolare di un centro ottica della città, in via Crispi. Diversi colpi di pistola furono sparati contro la vetrina dell’attività commerciale. I fatti risalgono ad undici anni fa. Per i magistrati dell’antimafia nissena quei colpi sarebbero stati un avvertimento al titolare, per indurlo a saldare un credito vantato da un grossista, che aveva avuto rapporti commerciali con l’esercente. Un gruppo di catanesi si sarebbe messo a disposizione per l’azione. Intermediario, secondo le accuse, sarebbe stato un altro operatore del settore, Michele Pennisi. Venne condannato ma la Cassazione ha disposto l’annullamento, con rinvio. In aula, davanti al collegio penale del tribunale, lo stesso Pennisi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Era stato citato come testimone.