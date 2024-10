Spari contro l’abitazione della ex, condanna per tentato omicidio: fissato appello

Secondo il legale, il giovane avrebbe sparato per intimidire e non per uccidere. Canotto riferì di aver subito un’aggressione, in precedenza. L’ex fidanzata e la sua famiglia non volevano riallacciare i rapporti e hanno parlato di azioni continue a loro danno, anche con modalità violente. E’ stato disposto il risarcimento dei danni per la giovane e per i familiari (parti civili assistiti dagli avvocati Giuseppe Cascino e Maria Cascino), così come per il Partito animalista italiano e per l’Associazione nazionale per la tutela degli animali (con i legali Giusy Cauchi, Roberta Pagano e Giovanna Li Causi). Tutte le parti civili, in primo grado, hanno concluso per la condanna.