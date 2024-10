Inizia male il campionato del Volley Gela Ecoplast, battuto per 3-1 dal Paternò

Gela. Inizio in salita per il Volley Gela Ecoplast nel torneo di Serie D. L’esordio contro il Paternò è di quelli da dimenticare: 1-3 in favore degli avversari. Primo set più che positivo delle biancazzurre, che superano gli etnei col punteggio di 25-21. Il secondo parziale viene un po’ sottovalutato dalle locali, che vengono battute con un netto 16-25. Terzo set che procede sulla falsa riga del secondo: troppo Paternò e Volley Gela mentalmente fuori dalla gara. Nell’ultimo quarto le padrone di casa per pochissimi punti non rimontano una doppia cifra di svantaggio e cedono dinanzi alla qualità del Paternò Volley, una delle dirette concorrenti per la conquista del titolo e per il salto di categoria.