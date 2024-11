Spari contro un garage per intimidire un rivale, minore arrestato non parla davanti al gip

Gela. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Questa mattina, il diciassettenne arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver sparato contro un garage, in via Livorno, si è presentato davanti al gip del tribunale minorile di Caltanissetta. I carabinieri e i pm della procura minorile nissena sono arrivati a lui nell’arco di pochi giorni dai fatti. Secondo le contestazioni, avrebbe sparato come ritorsione a seguito di tensioni registratesi poco prima. Sarebbe stata una sorta di risposta, per intimorire il rivale che ha la disponibilità del garage. Per i carabinieri, ha esplosso sei colpi e sarebbe arrivato in via Livorno in sella ad uno scooter, risultato rubato. La difesa, sostenuta dall’avvocato Mariella Giordano, ha comunque chiesto una misura diversa dalla detenzione nella struttura minorile di Caltanissetta. Ha indicato i domiciliari.