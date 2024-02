Spari in via Niscemi, ambulante in aula: minore fece fuoco in pieno giorno

Gela. Non si sarebbe neanche accorto degli spari. Così ha riferito un ambulante di frutta e verdura, sentito questa mattina davanti ai giudici del tribunale minorile di Caltanissetta. Era in via Niscemi quando da un’auto in transito vennero esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Due avventori, che erano proprio insieme all’ambulante, vennero feriti. Neanche loro avrebbero capito ciò che stava accadendo. Notarono però una fuoriuscita di sangue. Furono colpiti alle gambe. A rispondere alle accuse, è un giovane, minore al momento dei fatti. Gli viene contestata pure l’aggravante di aver agito con metodo mafioso. Rappresentato dall’avvocato Davide Limoncello, ammise di aver fatto fuoco. Alla guida c’era invece un maggiorenne che ha già definito la sua posizione, patteggiando (non gli veniva però addebitata l’aggravante mafiosa). Nel corso dell’udienza odierna, in aula ha testimoniato inoltre un agente di polizia che si occupò dei primi rilevi sul posto.