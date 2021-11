Stalking all’ex compagno, donna indagata respinge le accuse: “Ero io vittima di violenza”

Gela. Le è stato imposto di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dal suo ex compagno, con il quale ha avuto anche un bambino. Secondo i magistrati della procura, sarebbe stata la donna, attualmente indagata, a vessare l’ex. Una ricostruzione, però, che lei stessa, difesa dall’avvocato Giovanna Cassarà, ha smentito, sentita dal gip Roberto Riggio. Il legale della donna indagata ha avanzato una richiesta di revoca della misura impostale. Questa mattina, la donna al centro della vicenda ha parlato davanti al gip. Ha del tutto ribaltato la versione resa dal suo ex, che ha poi portato all’emissione della misura cautelare. Ha invece descritto un rapporto turbolento, fatto di violenze, ma da lei subite. Sarebbe stato l’ex ad alimentare continue tensioni. Alla donna viene contestata anche una presunta aggressione, subita dal suo ex convivente. Anche su questo versante, l’indagata ha ribaltato le contestazioni, raccontando invece diversi episodi di violenza patita, sia a livello fisico che psicologico. Per la difesa, non ci sono gli estremi per ritenere che l’indagata abbia potuto aggredire l’ex compagno, che invece avrebbe sempre approfittato di una certa agiatezza economica per imporre il proprio volere, fino a pedinarla e minacciarla.