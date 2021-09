Strade Bulala al Comune, approvato atto per i finanziamenti regionali

Gela. Questa volta, non c’è stato bisogno di arrivare allo scontro o di fare strategie. L’aula consiliare, con molta più maggioranza rispetto all’opposizione, ha approvato l’atto che consentirà all’associazione “Bulala” di accedere ai finanziamenti regionali per intervenire su alcune strade rurali dell’area, ormai in condizioni di totale abbandono. Senza il passaggio dal consiglio comunale, c’era il rischio, più che concreto, che tutto potesse saltare. Un gruppo di consiglieri comunali, quelli di “Una Buona Idea”, di Forza Italia, di Impegno Comune e di “Un’Altra Gela”, ha avanzato la richiesta di monotematico e il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha fissato la seduta di questa sera. Bisognava chiudere nell’arco di pochi giorni. Le strade individuate passeranno al Comune e per i primi cinque anni i costi delle manutenzioni si concentreranno solo sull’associazione, che potrà usufruire del finanziamento regionale, così da trasformare le ex trazzere, ormai abbandonate, in strade percorribili.