Strade pericolose, bambino travolto a Settefarine: Fiab, “servono misure per limitare la velocità”

Gela. Quanto accaduto ieri sera a Settefarine, con il grave incidente stradale e il bambino che in bici è stato travolto da un’auto, rimanendo ferito, riporta a tanti punti irrisolti della viabilità cittadina. La Fiab, attraverso il presidente della sezione locale Emanuele Iudici, rilancia la questione sicurezza lungo le arterie cittadine. “L’ennesimo sinistro che vede coinvolti degli utenti deboli della strada ci spinge ancora una volta a chiedere maggiori interventi a tutela di chi vive sotto la costante minaccia creata dalle troppe auto in circolazione. Due bambini in bici investiti da un’automobilista in una delle vie principali della città ci dicono come ad oggi la mobilità sia negata a chi si muove con mezzi diversi dall’auto. Un pedone, un ciclista – dice Iudici – vivono sotto la costante paura che un’automobilista distratto o che procede a velocità sostenuta possa investirli. Questa condizione è ormai insostenibile. Fiab è vicina alle famiglie dei bambini investiti e auspica che i piccoli possano riprendersi il più presto possibile. Al contempo chiede all’amministrazione comunale di intervenire tempestivamente sulla viabilità cittadina, promuovendo un generale abbassamento dei limiti nelle arterie cittadine a 30 o 20 km/h, realizzando concreti interventi di moderazione del traffico, come, a titolo di esempio, dossi, passaggi pedonali rialzati, isole salvagente, restringimenti di carreggiata, puntando ad una maggiore estensione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato”.