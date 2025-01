Strutture per l’ormeggio abusive, rimosse dalla capitaneria: via anche le imbarcazioni

Gela. Nella giornata di ieri, il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto, con il fondamentale e prezioso supporto del 3° Nucleo Sub della Guardia Costiera di Messina, ha condotto e portato a compimento un’importante operazione volta alla tutela del pubblico demanio marittimo e al contrasto dell’abusivismo demaniale nel porto rifugio. L’attività ha avuto come obiettivo la rimozione di una serie di “corpi morti” (strutture in cemento utilizzate per l’ormeggio delle unità navali), catenarie e gavitelli di ormeggio che nel tempo erano stati abusivamente collocati sul lato di ponente dello specchio acqueo, ostacolando l’uso pubblico e regolare dell’area portuale. Grazie all’intervento dei militari, sono stati rimossi oltre 38 “corpi morti” in cemento di varie dimensioni con relativi gavitelli di ormeggio, circa 400 metri di cime e 40 metri di catenarie.