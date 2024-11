Studenti e docenti del “Vittorini” in visita al Senato

Gela. Una folta rappresentanza degli studenti del liceo scientifico e linguistico Elio Vittorini ha fatto visita al Senato per assistere ai lavori dell’aula. I numerosi studenti e i loro docenti hanno toccato con mano la vita delle istituzioni. Sono stati ospitati dalla senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, riferimento di Palazzo Madama per i tanti forzisti siciliani e che, nonostante la presenza costante su Roma, non perde il contatto con la sua Regione. “Dedicarci ai nostri giovani anche nelle giornate più impegnative è un dovere. Aver avuto così tanti studenti al mio fianco oggi è stato un grande piacere nonché un momento simbolico in linea con una Forza Italia rivolta ai più giovani, vitale, dinamica“, dichiara la senatrice Ternullo. Con i giovani anche Francesco Pio Callea, ex studente dell’istituto, impegnato nel movimento giovanile di Forza Italia e attivo per rendere protagonista la sua città natia nello scenario nazionale.