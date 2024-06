“Su Ghelas la scelta è stata del sindaco”, Incardona: “In un periodo come questo avrei evitato”

Gela. “Nessuna scelta collegiale”. L’assessore Salvatore Incardona, in lizza per le amministrative tra le fila di “Alleanza per Gela”, ad una settimana dalle urne probabilmente non si aspettava la sorpresa Ghelas, con la nomina del nuovo amministratore, Guido Siragusa. “Il sindaco ha preso questa decisione in totale autonomia – spiega l’assessore – rientra nelle sue facoltà e se ci saranno tutte le condizioni previste, non si potrà obiettare. Però, personalmente avrei evitato una decisione di questo tipo in un periodo così delicato”. Incardona si tira fuori dalle polemiche. “L’unica cosa che mi dispiace – conclude – è essere trascinato nel tritacarne delle accuse. La nomina è stata decisa esclusivamente dal sindaco. Sono impegnato nella mia campagna elettorale, che è già molto difficile, e quindi essere additato non mi pare corretto”.