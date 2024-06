Violenze a danno della consorte, nel giudizio cadono le accuse: lui assolto

Gela. Era accusato di maltrattamenti e violenze a danno della consorte. Un cittadino di nazionalità romena, per diversi anni residente in città, è stato assolto al termine del giudizio. Per la procura, avrebbe imposto la forza durante il rapporto coniugale, con costanti maltrattamenti. Nel corso del dibattimento, però, la difesa, sostenuta dal legale Salvo Macrì, ha messo in dubbio la ricostruzione dell’accusa, soprattutto puntando sul fatto che ci fu poi il matrimonio, successivo alla convivenza indicata dai pm come violenta.