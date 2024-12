Subito prime verifiche in municipio, tante criticità sul tavolo di Di Stefano e del segretario generale

Gela. Verrà tracciato subito un primo resoconto dell’attuale situazione del municipio. Il sindaco Terenziano Di Stefano si metterà al tavolo, a stretto giro, insieme al neo segretario generale Giovanni Curaba. Si è insediato questa mattina ma tra il capo dell’amministrazione e il segretario c’erano già stati incontri preliminari, per valutare il suo curriculum e per fornirgli un quadro generale delle condizioni attuali dell’ente. Il traguardo rimane superare il dissesto, chiudendo il bilancio stabilmente riequilibrato mentre la commissione straordinaria di liquidazione sta procedendo con il pagamento dei debiti pregressi, fino al 2021. Come spiegato questa mattina, è essenziale che dall’Ars arrivino novità sullo “sblocca royalties”. Lo svincolo di una quota delle somme in cassa, sarebbe la spinta decisiva per chiudere il bilancio stabilmente riequilibrato, rimettendosi in carreggiata, così da superare il dissesto in un lasso di tempo inferiore a cinque anni.