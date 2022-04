“Sulla Solito nessun rallentamento”, Morselli: “Tempi però non li stabilisce la politica”

Gela. Sul destino più immediato della scuola “Solito” si è creata quasi una frattura, con critiche che esercenti e rappresentanti del comitato di zona stanno concentrando sull’amministrazione comunale. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli e il sindaco Lucio Greco sono stati tirati in ballo, per quelli che vengono indicati come gravi ritardi nelle procedure che dovrebbero condurre ai lavori di ripristino e messa in sicurezza, a seguito del crollo interno dello scorso anno. L’assessore, però, invita ad un confronto, più sereno. “So quali sono le priorità e le emergenze – dice – è sempre utile ricevere segnalazioni dai cittadini, dagli esercenti e dai comitati di quartiere. Però, sulla “Solito” è giusto dire che i tempi tecnici non li decide la politica. Dal momento del mio insediamento, a metà febbraio, non ci siamo fermati un attimo. C’era già un incarico per l’adeguamento sismico dell’istituto. Ho attivato subito le procedure per riconfermarlo allo stesso professionista, che era stato scelto in passato, senza che però il progetto si fosse mai concretizzato. Purtroppo, su quest’incarico, che abbiano assegnato nel pieno rispetto della normativa, c’è stato un accesso agli atti da parte di un altro professionista, secondo il quale non sarebbe stato rispettato il criterio della rotazione degli incarichi tecnici. Gli uffici hanno congelato tutto e sono stati fatti i controlli di regolarità, compresi quelli con l’Anac. L’incarico si può affidare e abbiamo provveduto già ieri ed entro oggi il professionista ci darà una risposta. Se non dovesse accettare, procederemo con un ulteriore avviso. L’incarico lo abbiamo confermato non appena il rup è rientrato in servizio, dopo circa quindici giorni di isolamento per Covid. Vorrei che tutti capissero che procedure come queste non sono semplici da portare avanti. Una progettazione prevede tempi, che possono anche essere prorogati. E’ vero, era stato detto trenta giorni, ma ripeto che un cronoprogramma di questo genere può essere soggetto a tante variazioni. Con l’accesso agli atti effettuato dall’altro professionista, si è posta l’esigenza di verifiche che la legge prevede. Comprendo tutte le richieste che arrivano dai cittadini ma abbiamo delle procedure che non si possono omettere”. Morselli, dal momento dell’insediamento, ha avviato un monitoraggio complessivo, che non riguarda solo le scuole, ma più in generale tutti i progetti già finanziati con i programmi regionali, nazionali e comunitari.