“Sviluppo, infrastrutture e crescita”, Progetto Gela ai candidati: Scicolone vicino all’Udc

“Il mio compito sarà anche quello di indicare la strada per essere un partito cattolico, laico, che valorizzi i valori del cristianesimo anche in Europa e nel Mondo, per essere cittadini del ventunesimo secolo che lavorano per un mondo senza guerre e senza barriere e nuovi muri. Quanto al nuovo sindaco, rompa gli indugi e guardi al governo nazionale e regionale con grande dignità, chiedendo al parlamento di sottoscrivere una legge speciale per Gela e sviluppi l’hub portuale nel Mediterraneo. In ambito locale – aggiunge – si chieda ad Eni un rapporto privilegiato, investendo in energia verde e pulita, ma anche in cultura, istituendo un museo industriale nelle aree dismesse, all’interno della raffineria”. L’obiettivo dovrebbe essere focalizzato su dossier irrinunciabili, almeno nella disamina del presidente di “Progetto Gela”. “Come la grande variante al piano regolatore generale, la circonvallazione, il completamento autostradale Gela-Comiso, il porto off-shore e l’hub nel Mediterraneo, che è cosa diversa dal recupero del porticciolo. Il nuovo patto per la città dovrà essere affinato e reso operativo per proiettarla tra i centri che potranno riscattarsi dalle inadeguatezze del passato”, conclude. Scicolone e il gruppo di “Progetto Gela” si dicono pronti ad incontrare entrambi i candidati che corrono per il ballottaggio.