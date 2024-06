Mezzo rubato all’Eurotec, un’assoluzione dall’accusa di ricettazione

Gela. La motoape venne sottratta dal parco mezzi dell’ormai ex Eurotec, azienda fallita dopo anni di presenza nell’indotto Eni e in diversi siti produttivi anche fuori dall’isola. A rispondere di ricettazione era il quarantanovenne Gianfranco Turco, che ha sulle spalle una lunghissima sequenza di precedenti penali. Il giudice Eva Nicastro, a conclusione del dibattimento, ha però emesso una decisione di assoluzione. La difesa dell’imputato, sostenuta dal legale Rocco Cutini, ha sottolineato la mancanza dei presupposti della contestazione di ricettazione. Peraltro, Turco ammise il furto del mezzo. Inoltre, il difensore ha riferito che la segnalazione dell’accaduto, formalizzata davanti alle forze dell’ordine, arrivò dal custode che si occupava del sito Eurotec, nella zona industriale, ma senza una formale querela del curatore fallimentare, altro aspetto decisivo per far venire meno i presupposti della contestazione.