Tamponi di massa e misure restrittive, ecco come l’Asp prova ad evitare la “zona rossa”

L’emergenza covid-19 rimane in città un problema serio da affrontare non solo per il numero insufficiente di ambulanze a disposizione, come evidenziato dall’assessore alla Sanità, Nadia Gnoffo, ma anche per il numero irrisorio di personale infermieristico da destinare alle USCA scolastiche e h24 che saranno a breve attivate.

“È notevole la difficoltà riscontrata nel reperire personale infermieristico da destinare alle USCA – evidenzia Pietro Genovese, direttore amministrativo dell’Asp di Caltanissetta – in quanto la risposta ottenuta è pari al solo 6% dei soggetti in posizione utile in graduatoria”.

Responsabilità, senso civico e rispetto delle norme di sicurezza rimangono fondamentali e necessari al fine di fronteggiare l’emergenza covid-19 e ridurre a zero la crescita quotidiana dei contagi.