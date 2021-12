Tari, Bennici: “Cosa vuole farne l’amministrazione dei fondi risparmiati a Timpazzo?”

Gela. Dallo scorso luglio, i Comuni della Srr4 non pagano la tariffa per il conferimento dei rifiuti a Timpazzo. Un’agevolazione che l’amministratore della “Impianti Srr”, società che gestisce la piattaforma integrata, ha concesso nel pieno dell’emergenza che porta conferimenti ulteriori nel sito locale. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici si chiede cosa voglia farne l’amministrazione comunale delle somme risparmiate, a seguito dell’agevolazione decisa dalla “Impianti”. “Iniziativa sicuramente lodevole quella della giunta Greco di spostare il pagamento della terza rata Tari, garantendo un contributo ai cittadini con redditi bassi. Il sindaco e la ritrovata maggioranza puntano sull’intervento sulla Tari – dice Bennici – come punto ineludibile del rilancio amministrativo, post-azzeramento, ma dovrebbero spiegare alla città come intendono utilizzare l’importo notevole che l’ente comunale risparmia grazie all’abbattimento dei costi in discarica, per tutta la durata dell’emergenza rifiuti, così come sancito dalla delibera, a firma dell’ingegnere Giovanna Picone, attuale amministratore della Impianti Srr”. Secondo il consigliere Bennici, Greco dovrebbe evitare di concentrare la sua attenzione istituzionale su altro.