Tari, Greco: “Delibera per posticipare terza rata, contributo ai redditi più bassi”

Gela. La proposta, per primi, l’hanno avanzata i civici di “Una Buona Idea” e “Impegno Comune”. Sulla Tari, i prossimi giorni dovrebbero essere quelli nei quali si concretizzerà la delibera di giunta, per posticipare il pagamento della terza rata e per individuare le risorse a copertura delle fasce di utenti più in difficoltà economica. Il sindaco Lucio Greco conferma l’intenzione di arrivare al provvedimento. “Sì, ci sarà una delibera – spiega – si può fare sia lo spostamento del termine per il pagamento della terza rata sia garantire un contributo ai cittadini con redditi che non superino una soglia di circa 20-25 mila euro annui. Stiamo lavorando in questa direzione. Ridurre l’entità della rata non è possibile, visto che le tariffe sono già state approvate. Però, assicureremo un contributo economico alle fasce di cittadinanza, con redditi più bassi”. Dovrebbe essere questa la soluzione in grado di mettere d’accordo la maggioranza dell’avvocato. L’ala civica dei pro-Greco considera l’intervento sulla Tari come un punto ineludibile, nell’ottica del rilancio amministrativo post-azzeramento.