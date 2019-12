“Tari va dilazionata l’amministrazione intervenga”, Cacici (Ugl): “Su acqua situazione insostenibile”

Gela. Rifiuti e acqua per tanti utenti significano spese ingenti da sostenere, tra Tari e bollette idriche “d’oro”. Negli ultimi giorni, sono in distribuzione gli avvisi per i pagamenti dell’imposta su rifiuti. La politica locale ancora dibatte sul servizio svolto in città, affidato ormai da anni in proroga alla campana Tekra, e sul capitolato in vigore. Intanto, le bollette vanno pagate. Per chi a malapena riesce ad arrivare a fine mese, si tratta di somme difficili da sostenere. Difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti. “L’amministrazione comunale dovrebbe subito intervenire, consentendo di dilazionare i pagamenti – dice il sindacalista dell’Ugl Francesco Cacici – tanti non riescono a pagare, soprattutto chi non ha lavoro. Alla città non interessa se l’aumento è stato deliberato dal commissario straordinario, adesso c’è una giunta che dovrebbe andare incontro alle esigenze degli utenti e non girarsi dall’altra parte”. Cacici ribadisce lo stato ancora troppo precario dei servizi essenziali in città, lontani da uno standard soddisfacente. I pagamenti vengono comunque caricati sulle spalle degli utenti.