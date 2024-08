Tavolo con Sicindustria, position paper va avanti: si punta ad una proposta condivisa di rilancio

Gela. Il confronto con Sicindustria, su vari fronti, va avanti da qualche tempo. L’amministrazione comunale ha peraltro deciso, come formalizzato dal sindaco Di Stefano, di dare seguito al position paper che venne proposto dagli industriali in fase di campagna elettorale a tutti i candidati in lizza. L’attuale primo cittadino non si è tirato indietro, una volta entrato in municipio. In questa fase, come confermato da un incontro tenutosi in settimana in Comune, si sta strutturando l’aspetto organizzativo per arrivare ad una proposta complessiva, condivisa dalle parti, di sviluppo e rilancio del territorio, attraverso gli investimenti. Verrà attivata una sorta di cabina di regia, con esponenti istituzionali e rappresentanti di Sicindustria. Dovrebbero essere quattro i riferimenti politici, oltre allo stesso sindaco e all’assessore al ramo, anche due consiglieri comunali, uno di maggioranza e l’altro di opposizione. Per il resto, la rappresentanza sarà dell’organizzazione datoriale. Dalla riunione è emersa la volontà chiara di andare avanti, per pervenire ad una programmazione vera e propria, fatta di progetti e investimenti, pure nell’ottica di una collaborazione piuttosto avanzata tra parte pubblica e componente privata.