Incompatibilità Cosentino, “PeR” va avanti: ricorso al tribunale ordinario

Gela. Il segretario generale Carolina Ferro, di recente, è stata piuttosto chiara nel riferire, sulla base di una sua disamina, che non ci sarebbero condizioni per individuare un’incompatibilità dell’ingegnere Grazia Cosentino, candidato a sindaco sconfitto al ballottaggio dall’attuale primo cittadino Terenziano Di Stefano e ora in consiglio comunale. Il laboratorio politico “PeR”, fin dall’esordio dell’assise civica, ha però perorato la propria causa, ritenendo anzitutto che il seggio tocchi all’avvocato Paolo Cafà, il più suffragato in assoluto alle amministrative nella lista “Progressisti e rinnovatori”. Inoltre, gli esponenti del gruppo che si rivede nell’ex parlamentare Miguel Donegani ritengono che il ruolo di Cosentino in Impianti Srr, la società che gestisce il servizio rifiuti, non sia compatibile con quello di consigliere. Il ricorso è stato formalizzato davanti al tribunale ordinario, in sede civile, facendo riferimento all’articolo 70 del Testo unico degli enti locali e alla legge regionale 31 del 1986. Si procederà con rito semplificato, sulla base della legge Cartabia.