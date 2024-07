Temperature alte e rischi per i lavoratori, Cgil: “Schifani non stia in silenzio come una sagoma”

Gela. Parte la campagna della Fillea Cgil Sicilia: #SeguilaSagoma. Questa volta sarà l’ironia a farla da padrone nella mobilitazione continua contro l’emergenza caldo nei cantieri del settore costruzioni. La sagoma del presidente della Regione, Renato Schifani, accompagnerà l’iniziativa nei prossimi giorni: al centro, come al solito, la sicurezza e la salute dei lavoratori in quello che non si presenta più come un evento straordinario ma come una condizione usuale nella stagione estiva, in particolare in Sicilia. “Quante volte i politici, a qualsiasi livello, si nascondono dietro un perentorio “no comment!” più o meno dichiarato? Tante, troppe volte, e qui da noi in Sicilia sembrano particolarmente a loro agio in questa tecnica che evita i problemi”, spiega il segretario confederale Rosanna Moncada.