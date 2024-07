Summer Asi Exsport: un weekend all’insegna dello sport

Si è disputato, inoltre, anche il torneo di beach volley regionale, a cui hanno partecipato anche diversi atleti dell’Ecoplast Volley, società di pallavolo maschile militante in Serie C, che hanno beneficiato della competizione per mantenersi in forma in vista del campionato che avrà inizio fra qualche mese.

“Il torneo di beach volley può aiutare i giovani per tenere sano il gruppo – afferma coach Giovanni Blanco – ad oggi quello che importa realmente non è tanto il risultato ma è cosa si riesce a creare”.