Tempo di scelte per Ghelas, c’è l’assemblea: parola a Greco su Trainito e collegio sindacale

Gela. La municipalizzata Ghelas è attualmente sotto regime di proroga tecnica, in attesa che si perfezionino gli atti finanziari del Comune, a garanzia del nuovo contratto, già definito. Se il sindaco Lucio Greco pare ormai obbligato a rilanciare le sorti di una maggioranza, che soffre anche per i numeri che non ci sono in aula consiliare, allo stesso tempo dovrà fare delle scelte proprio per la società in house. L’amministratore Francesco Trainito ha convocato l’assemblea, che dovrà decidere sulle cariche. Sia quella dello stesso manager che gli incarichi dei componenti del collegio sindacale scadevano con l’approvazione del bilancio, il terzo dall’insediamento. Per evitare che trascorrano ulteriori termini, con il rischio di lasciare vacanti i ruoli di riferimento della municipalizzata, Trainito, seguendo le norme in materia, ha convocato l’assemblea per il prossimo 5 agosto. La sua conferma non sembra a rischio, nonostante nei mesi scorsi ci siano state delle incertezze manifestate proprio dall’ingegnere ma che ora sembrano dissipate, soprattutto a seguito della definizione del contratto. A Ghelas guardano praticamente tutte le forze politiche dell’area di maggioranza. Il gruppo che ha sostenuto Trainito sta garantendo pieno appoggio al sindaco e i rapporti tutto sembrano salvo che incrinati. Fino ad oggi, l’avvocato Greco ha dimostrato di avere piena fiducia in Trainito, per il lavoro fatto alla guida di una municipalizzata che tre anni fa si trovò vicina all’ipotesi della messa in liquidazione.