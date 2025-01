Tenta la rapina in una gioielleria di via Crispi, un trentenne fermato: ha precedenti penali

Gela. Sono entrati, pare a volto scoperto, armati probabilmente di un coltellino. Non avrebbero portato via nulla dalla gioielleria Cafà, in via Crispi. In serata, in due hanno fatto irruzione nell’attività commerciale. La titolare, nonostante la paura, pare li abbia messi in fuga. L’attività è dotata di sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso tutta la dinamica. Sul posto, sono arrivati i poliziotti del commissariato. Sembrerebbe che la titolare abbia riportato una ferita superficiale ad un dito, probabilmente nel tentativo di allontare i rapinatori, che si sono successivamente dileguati. Davanti alla gioielleria è arrivata un’ambulanza per il primo soccorso.