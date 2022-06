Timpazzo, Greco scrive ad Srr e “Impianti”: “Cosa vogliono fare? Regione contro Tar”

“Ancora una volta – aggiunge Greco – siamo costretti a spiegare che nessuno vuole venire meno al principio di solidarietà con le città della Sicilia che conferiscono in discariche in difficoltà, ma esistono anche le esigenze dei Comuni del nostro ambito. Non vorremmo essere costretti, una volta esaurita la discarica di Timpazzo, a trasferire i rifiuti lontano dalla Sicilia, con tutti i costi e i disagi che ne derivano. Leggo le dichiarazioni dell’assessore Baglieri e non posso che constatare, con grande amarezza, che ancora una volta dev’essere Gela a salvare la Sicilia da una emergenza rifiuti in piena estate. Si parla addirittura di diffide, ma nessuno può andare contro il Tar, neanche la Regione. Il Tar ha sospeso la possibilità di conferire senza limiti. Pertanto, voglio capire, alla luce di questa nuova situazione di emergenza, cosa vuole fare la Srr, come si vuole muovere e se sta facendo rispettare l’ordinanza. Voglio sapere se il soggetto gestore degli impianti abbia adeguatamente vigilato, garantendo le esigenze dei territori dei Comuni soci ed evitando il continuo andirivieni di grossi tir stracolmi di spazzatura, altrove impediti. Dalla “Impianti” voglio sapere quali siano i reali intendimenti in ordine alla garanzia di mantenimento dei livelli di efficienza e del corretto funzionamento dei siti che gestisce e quali siano le misure e i necessari correttivi che si intendono apportare, onde evitare il pericolo di una imminente saturazione. Tutto questo è stato messo nero su bianco nella lettera inviata ieri. Adesso, attendo risposte chiare e precise. L’attenzione è massima e continuerò a monitorare la situazione”. Le richieste di Greco, su un piano politico, sembrano anche una risposta agli alleati renziani di Italia Viva, che attendevano una sua presa di posizione. La Regione, però, pare che non intenda assolutamente arretrare e Timpazzo è visto come sito di riferimento per tentare di arginare la crisi dei rifiuti che continua a toccare l’area etnea. Dopo un anno, praticamente non è cambiato nulla.