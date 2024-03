Timpazzo, il ciclo rifiuti e le aree Sin: verifiche bicamerale, “su bonifiche si deve fare di più”

Successivamente, i parlamentari si sono spostati nelle aree Sin, quelle che hanno risentito maggiormente dell’impatto industriale. Il nodo fondamentale, anche rispetto al confronto con Eni, rimane quello delle bonifiche. Le percentuali di procedure completate sono assai basse. “Dal 2018 è iniziata un’inversione di tendenza – sottolinea Lorefice – le percentuali sono in progressivo aumento ma bisogna fare ancora di più. Noi monitoriamo tutto”. L’ultima tappa, sarà Piazza Armerina, per giungere in un allevamento che ospita cavalli strappati alle corse clandestine, dove spesso le organizzazioni criminali mettono le mani per avere introiti ingenti.