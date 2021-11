Timpazzo, incontro con Musumeci e Baglieri: assemblea Srr non esclude “azioni a tutela”

Gela. Potrebbe essere un’altra settimana piuttosto convulsa per la Srr4, rispetto alle sorti di Timpazzo. L’assemblea dei sindaci, infatti, ha dato mandato al presidente Filippo Balbo e ai vertici della società, che nell’arco dei prossimi giorni dovrebbero avere un nuovo incontro in Regione, con l’assessore all’energia Daniela Baglieri e forse anche con il governatore Nello Musumeci. La stessa Baglieri ha già firmato un provvedimento che proroga per altri due mesi i conferimenti ulteriori a Timpazzo. I responsabili della società “Impianti Srr”, la controllata della Srr che gestisce la piattaforma integrata, sono orientati per soli quindici giorni, ma con il provvedimento della Regione, già firmato e in vigore, difficilmente potrà esserci un cambio di rotta. I sindaci, però, hanno dato mandato a Balbo, per richiedere un nuovo incontro. La preoccupazione non si allenta. I primi cittadini dei Comuni dell’ambito, ad iniziare dall’avvocato Lucio Greco, temono che con i conferimenti ulteriori che proseguono la saturazione della vasca E possa diventare uno spettro piuttosto concreto. A questo punto, tutto dipenderà dalle decisioni palermitane. Il governo regionale ha già dato indicazioni alle Srr in emergenza, che dovrebbero predisporre, nell’arco di tre mesi, piani per trasferire i rifiuti fuori Regione. Far pesare l’intera emergenza su Timpazzo, potrebbe creare danni ancora più pesanti ai Comuni del territorio, che si troverebbero senza una discarica nella quale poter conferire. Un timore sollevato in un recente documento redatto dall’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone. Se Palermo decidesse di andare avanti su questa linea, l’assemblea della Srr potrebbe valutare la soluzione di impugnare il provvedimento, firmato dall’assessore Baglieri. E’ una soluzione della quale si è parlato in assemblea. “Se non dovesse succedere nulla in questi giorni – spiega il sindaco Lucio Greco – l’assemblea va riconvocata, per valutare tutte le azioni a tutela della Srr. L’impugnazione del provvedimento della Regione? E’ una soluzione che io avevo già avanzato diversi mesi fa. Ora, sembra che ci sia molta più convinzione. Purtroppo, a causa di una gestione poco attenta, da parte del cda della Srr, non so quanti anni abbiamo già bruciato di tenuta della vasca, che continua a ricevere quantitativi ulteriori”. Si attenderà l’esito dell’incontro con il governo regionale, come conferma anche il sindaco di Riesi Salvatore Chiantia, per poi valutare il da farsi.