“Timpazzo nei fondi Fsc per la lobby di Cosentino”, De Luca: “In Ipab c’è stata gestione affaristica”

Gela. Cateno De Luca lascia da parte i tatticismi e questa mattina, insieme al candidato a sindaco Terenziano Di Stefano, ha sferzato i competitor dell’ex assessore. “Non siamo con la lobby dei rifiuti, dovrebbero spiegare perché l’ampliamento della discarica Timpazzo è nella lista delle opere coperte con fondi Fsc se il progetto è già stato bocciato. Cosentino è in questa lobby. Il centrodestra ha deciso di trasformare Timpazzo in una pattumiera. Cosentino dovrebbe spiegarcelo. Meloni e l’ologramma Schifani hanno finanziato progetti dei loro club piuttosto che dare spazio a quelli veramente realizzabili, magari di amministrazioni che non fanno parte del club”, ha detto durante il suo intervento. “La Sicilia dei pupi e dei pupari” è l’obiettivo da far traballare nella campagna elettorale per le amministrative e per le europee. “Anche l’Ipab Aldisio è stata gestita in un frangente per fini affaristici e personali, sfruttando il bisogno – ha detto ancora – è ovvio che chi ha avuto a che fare con queste dinamiche avrebbe magari dovuto fare qualche passo indietro piuttosto che insistere”. De Luca si è mosso in quinta per denunciare ancora una volta il ruolo del sistema “affaristico-mafioso in Sicilia”. “Lo dice chi ha avuto sedici procedimenti giudiziari e due arresti ma è incensurato perché ho dimostrato la mia innocenza”, ha precisato.