Timpazzo, nuove assunzioni per il Tmb: ci sarà un concorso, Picone convoca i sindacati

Gela. Cinquantadue operatori per il Tmb di Timpazzo. L’amministratore di Impianti Srr Giovanna Picone ha convocato per inizio ottobre i sindacati. Va concertato il bando per il concorso. Le nuove risorse si aggiungeranno ai quarantadue operai già impiegati attraverso la clausola sociale. Insieme ai sindacati si punta a rilasciare il bando definitivo. “Con questo bando si completa rispetto alle quarantadue unità già assunte con la clausola sociale. Per il Tmb, in questo modo, si copre il numero delle assunzioni previste nella pianta organica”, dice Picone. Intorno al sistema di Timpazzo non mancano le attenzioni della Regione e della politica locale: rimane infatti da delineare il percorso per l’ampliamento.