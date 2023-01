Timpazzo, vasche dismesse e impianti: Ato formalizza accordo quadro di manutenzione

Gela. La piattaforma di Timpazzo è ancora al centro dell’attenzione e non solo per gli investimenti effettuati o in programma, definiti da Impianti Srr, la società in house che gestisce il sito. L’Ato Cl2 in liquidazione, in questi mesi sottoposto a sequestro per l’indagine sul sistema di compostaggio di Brucazzi, ha infatti in carico le vasche dismesse A-B e C-D. Di recente, il riesame si è pronunciato dissequestrando l’ambito. L’amministratore giudiziario che è stato nominato a seguito dell’inchiesta avviata dai pm della procura, il dottor Carmelo Blancato, in questo periodo si è occupato anche di pianificare gli interventi da effettuare a Timpazzo. Si è posta l’emergenza delle torce del sistema biogas, da sottoporre a riparazioni urgenti per un’esplosione. Ci sono state verifiche da parte di Arpa, con relative prescrizioni. L’amministratore giudiziario ha autorizzato gli interventi e proprio sul finire dell’anno appena trascorso ha formalizzato l’accordo quadro per manutenzioni nelle aree di Timpazzo che ricadono ancora nella disponibilità di Ato. L’accordo è stato concluso con la società Cps di Adrano. Un affidamento per tre mesi e che prevede, in base a quanto precisato negli atti, la manutenzione giornaliera anche della vasca e prevasca di equalizzazione del percolato, delle canalette di raccolta delle acque piovane riferite alle vasche dismesse e degli impianti.