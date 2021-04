Trasporto disabili, incontro anche con il sindaco: commissione, “soluzioni ci sono”

Gela. Le polemiche, anche piuttosto pesanti, non sono mancate sul futuro del servizio di trasporto disabili, fino alle dimissioni di uno dei componenti della commissione bilancio e servizi sociali, il consigliere di “Liberamente” Pierpaolo Grisanti. Nelle ultime ore, gli altri componenti di maggioranza della commissione, il presidente Valeria Caci, il vice Romina Morselli e il consigliere centrista Salvatore Incardona, hanno concluso ulteriori verifiche e domani riferiranno nel corso di un incontro con il sindaco Lucio Greco, con l’assessore Nadia Gnoffo e con il dirigente Maria Morinello. Il capitolo del trasporto disabili, dopo l’annuncio di Aias che a breve dovrebbe interromperlo, ha messo in forte difficoltà la maggioranza. “Con gli approfondimenti condotti – spiegano Caci, Morselli e Incardona – abbiamo analizzato molta giurisprudenza sul tema e siamo giunti a conclusioni che domani riferiremo. Fino ad oggi, sia l’assessore che i funzionari del settore hanno operato nel massimo rispetto della normativa in materia. Il lavoro che hanno svolto è stato impeccabile. La commissione sta lavorando da inizio aprile. Ora, dobbiamo capire se le modifiche al regolamento, che riteniamo molto importanti, siano attuabili. Lo deciderà il dirigente. Siamo convinti che si possa aggiornare tutto partendo da un servizio che sia di accompagnamento, con trasporto disabili. Abbiamo sentito l’esigenza di suggerire soluzioni che in armonia con dei correttivi al regolamento possano risolvere il problema in modo più sistemico e strutturale eliminando a monte tutte le criticità fin qui riscontrate”.