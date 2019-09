Travolto e ucciso da una pala meccanica, Iacona morto a Timpazzo: fissata udienza preliminare

Gela. Venne travolto e ucciso da una pala meccanica, mentre lavorava all’interno della discarica Timpazzo. Per l’operaio quarantatreenne Rocco Iacona non ci fu nulla da fare. Morì sul colpo, nel novembre di un anno fa, nonostante l’intervento dei soccorsi. Dopo la chiusura delle indagini, avviate dai pm della procura e dai carabinieri, è stata fissata l’udienza preliminare. Il prossimo gennaio, un ex collega di lavoro dovrà rispondere di omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe effettuato una manovra errata, travolgendo Iacona. L’operaio morto aveva appena concluso il turno, ma si trovava ancora nell’area di cantiere, all’interno della discarica. Gli inquirenti non hanno escluso che la pala meccanica sia stata usata per tentare di trascinare via un altro mezzo, rimasto fermo. Sono state ricostruite le fasi di quanto accaduto e il collega dell’operaio morto è stato individuato come unico presunto responsabile. Già in fase di indagine, rappresentato dal legale Giuseppe Cascino, ha fornito la sua ricostruzione dei fatti.