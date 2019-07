Trentatrè mezzi distrutti e un danno da 2 milioni di euro, Tekra: “Atto criminale contro di noi”

Gela. Più di trenta mezzi dati alle fiamme e un danno economico che si aggira intorno ai due milioni di euro. Il rogo che ha distrutto il parco mezzi di Tekra a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ha lasciato il segno. L’azienda campana, attualmente, continua a gestire in proroga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche in città e negli altri comuni della provincia di Caltanissetta che rientrano nella Srr4. Nel centro pugliese gestisce lo stesso appalto, in attesa che venga espletata la nuova gara d’appalto, per la quale ha presentato un’offerta. Nella notte tra lunedì e martedì, qualcuno sarebbe entrato nell’area adibita a rimessa e ha appiccato il fuoco. “E’ un atto criminale nei nostri confronti”, dice l’imprenditore Alessio Balestrieri, titolare del gruppo. Per l’azienda, quindi, non ci sarebbero troppi dubbi. Il fuoco e i danni causati sarebbero un messaggio intimidatorio rivolto al gruppo, che gestisce servizi dello stesso tipo anche in altre regioni d’Italia. “La contemporaneità dell’incendio di trentatré mezzi – continua – lascia pochi dubbi rispetto alle cause, che potranno essere accertate anche grazie alle telecamere di sorveglianza”.