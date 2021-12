Tumore al seno, Miccichè incontra Europa Donna “Massima collaborazione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono molto contento di avere incontrato le rappresentanti di Europa Donna, il movimento europeo che tutela i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno”. Così, in una nota, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.“L’incontro di oggi mi è servito per acquisire tante informazioni che non conoscevo, relative alla cura del tumore al seno – ha detto Miccichè, rivolgendosi alla presidente di Europa Donna Italia, Rosanna D’Antona e alla delegata siciliana, Carmela Amato -. Sono rimasto colpito nel vedere nei loro occhi tanta bellezza e forza. Da parte mia avranno la massima collaborazione istituzionale e il supporto di cui hanno bisogno per affrontare le loro battaglie”.(ITALPRESS).