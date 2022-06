Ucraina, Meloni “Governo privo di visione, posizione Italia non chiara”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo oggi più fieri di ieri di trovarci all’opposizione di un governo privo di visione e di identità anche di fronte alle grandi sfide della storia. Ma questo non ci rallegra perchè lo spettacolo terribile al quale il mondo assiste coinvolge l’Italia e la sua credibilità e lo fa nel momento in cui con Macron è presidente di minoranza e Scholz titubante, l’Italia avrebbe l’occasione di svolgere un ruolo da protagonista, invece lei si presenta in Ue con una risoluzione che non chiarisce bene la posizione dell’Italia”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento in Aula dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi.- foto agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).