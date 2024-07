Ufficiale l’under Ruffino, vicinissimo l’attaccante Manfrè

Gela. Sembrano giorni di stand by ma sono di grande fermento in casa Gela. Oggi è stato ufficializzato l’ottavo acquisto, ovvero l’esterno Antonio Ruffino. Classe 2005, il giocatore è cresciuto nella scuola calcio d’élite del Città di Carini, disputando tutta la trafila dei tornei giovanili fino all’Under 15 regionale. Il suo percorso calcistico è proseguito nel vivaio dell’Ascoli Calcio, con cui ha preso parte al campionato nazionale under 17. Nonostante la giovane età, Antonio ha già giocato in Serie D, nella passata stagione, con l’Akragas, e in Eccellenza con la maglia del Santa Croce. A proposito di under, tra i nomi che circolano anche quello di Turrisi, classe 2006.

Ieri era stato ufficializzato Giuseppe Prestia, altro esterno d’attacco che dovrebbe occupare la casella vuota lasciata da Shay Resouf. A centrocampo resta viva la pista la trattativa con Santo Privitera, centrocampista che però è stato convocato in ritiro dalla Nissa. L’amicizia ed il legame con i vari Cocimano, Sessa e Tosto potrebbe avere un ruolo determinante.