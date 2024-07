“Chiesto incontro alla Regione per l’area di crisi”, vertice in Comune: “Cantieri tangenziale dal 2025”

Gela. Un vero e proprio briefing con gli assessori e con i riferimenti parlamentari, ad iniziare dal senatore Pietro Lorefice. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano ha fatto il quadro, politico e amministrativo, rispetto all’attuale situazione che tocca il territorio. Una programmazione a lunga scadenza è quella che aspetta l’intera giunta. L’area di crisi è un nodo ancora sensibile. Lorefice ha informato sull’esito dell’interrogazione alla quale il governo, in settimana, ha dato risposta. Sono tanti i ritardi intorno ai potenziali progetti, da coprire con i poco meno di venticinque milioni di euro ancora a disposizione. L’amministrazione comunale ha fatto partire una nota indirizzata all’assessorato regionale delle attività produttive e al ministero di competenza. “Sull’area di crisi e sui risvolti per i progetti chiediamo un incontro, anzitutto in Regione”, dice Di Stefano. C’è la disponibilità a fornire un posto fisso, anche all’interno di Macchitella Lab (quando sarà pienamente fruibile) per ospitare uno sportello di Invitalia, che coordina pure il secondo bando per gli investimenti nell’area di crisi. I numeri sono deficitari e il governo, a Palermo così come a Roma, deve dare risposte. “Le aziende non possono attendere uno o due anni per avere risposte sugli investimenti proposti”, aggiunge il primo cittadino. L’amministrazione spinge per una nuova proroga dell’area di crisi e delle agevolazioni dell’accordo di programma, in scadenza ad ottobre.