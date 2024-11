Ufficio postale via Verga, spazi angusti e a ridosso della strada: utenti, “poco sicuro”

Gela. La sede dell’ufficio postale di via Verga, tra i più frequentati e ubicato a ridosso del centro storico, non è ritenuta logisticamente sicura. Gli utenti, infatti, sono spesso costretti ad attendere il proprio turno in strada mentre le auto transitano in continuazione. Il locale interno, comunque di dimensioni limitate, e gli spazi esterni del tutto angusti, con un marciapiede che non riesce a contenere un numero elevato di utenti, sono tutti fattori che alcuni utenti e cittadini hanno messo in rilievo, pure attraverso immagini video.