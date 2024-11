Chiusura del tratto stradale tra Riesi e Butera: percorsi alternativi e dettagli dei lavori

Gela.Disagi previsti lungo l’asse stradale Caltanissetta-Gela, dove un tratto della SS 626 “Della Valle Del Salso” sarà interdetto alla circolazione per lavori, da martedì fino a venerdì mattina. La chiusura coinvolge la tratta tra lo svincolo Judeca/Riesi e quello di Carrubba, come comunicato dall’Anas. L’intervento è necessario per la demolizione e ricostruzione del cavalcavia situato al chilometro 46,450, un’operazione che richiede lo stop del traffico per garantire la sicurezza.

Percorsi alternativi

Per chi viaggia in direzione di Gela da Caltanissetta, è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Judeca/Riesi, con deviazione sulle statali 190, 117 bis e 115. Per coloro diretti a Licata, l’uscita rimane la stessa, con prosecuzione sulle statali 190, 626 dir, 123 e 115.

Anche chi viaggia da Gela verso Caltanissetta troverà un percorso alternativo: si proseguirà lungo le statali 115, 117 bis e 190, con possibilità di rientro sulla SS 626 dallo svincolo Carrubba. Tutti i percorsi alternativi saranno indicati con apposita segnaletica di cantiere, così da agevolare il flusso e ridurre i disagi.