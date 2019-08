Un bonus per adottare un cane randagio, M5S: “Risparmieremmo 400 mila euro l’anno”

Il Comune spende ogni anno circa 400 mila euro per la cattura ed il trasporto dei randagi a San Cataldo. Gli stessi soldi potrebbero essere usati per convincere i cittadini ad adottare un cane dietro il compenso di un bonus.

La proposta parte dal gruppo consiliare del M5S. “L’ordinanza sindacale inibiva l’accesso della popolazione alla zona del Gattano, ma nient’altro è stato fatto: ancora una volta rileviamo l’assenza di programmazione di questa amministrazione. Gela non ha un canile ed è invasa dai cani. Mentre si brancola nel buio progettuale viviamo al limite della sicurezza ordinaria e per questo servono soluzioni rapide e programmate. Come gruppo consiliare proponiamo di procedere all’approvazione di un regolamento comunale, da noi predisposto, che consenta di incentivare l’adozione da parte dei cittadini di quei randagi catturati dal comune, dietro il pagamento di un bonus comunale al cittadino adottante per un breve periodo. Il tutto rigorosamente disciplinato e controllato, con un risparmio certo per la collettività rispetto alla gestione del singolo animale in canile. Un metodo che stimola la solidarietà collettiva che migliora la comunità in cui si vive, che genera controllo spontaneo del territorio, sicurezza e benefici di carattere economico.