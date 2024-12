“Un caso M5s in maggioranza? Non esiste”, Castellana: “L’opposizione ha tentato uno sgambetto”

Gela. Non c’è nessun caso M5s nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano. Il capogruppo Francesco Castellana va oltre l’azione dell’opposizione, in consiglio. Ieri sera, in aula, durante il voto sulla variazione di bilancio e sul provvedimento per le comunità energetiche, a pochi è sfuggita l’assenza di due consiglieri pentastellati, lo stesso Castellana e l’altro esponente Lucia Lupo. L’opposizione ha subito incalzato, tracciando i contorni di una “maggioranza che non ha i numeri per votare gli atti che porta in aula”. “Sono state assenze dovute, nel mio caso, a ragioni di lavoro e per quanto riguarda il consigliere Lupo, ci sono stati motivi familiari. L’opposizione – dice Castellana – ha tentato uno sgambetto che dimostra il livello politico di questa minoranza”. Qualcuno si è spinto a ipotizzare un nuovo caso dem, quando tra le fila del Pd si svilupparono frizioni interne. “Problemi? Non esistono – aggiunge – prima di partire per miei motivi di lavoro, ho ottenuto il pieno assenso di alcuni esponenti di opposizione che mi hanno assicurato il voto favorevole agli atti, trattandosi di provvedimenti che riguardano la città. Non mi sarei aspettato un’iniziativa dell’opposizione, tesa a sollevare un caso che non esiste”.