Un chilo e mezzo di hashish in auto, c’era anche denaro: chiuso giudizio, tre condanne

Gela. Avevano denaro e un chilo e mezzo di hashish, nascosto nella loro auto e anche addosso. Il giudice Eva Nicastro, a conclusione del giudizio abbreviato, ha pronunciato condanne per i tre coinvolti che furono arrestati dai carabinieri, lo scorso febbraio. Quattro anni e cinque mesi di reclusione sono stati decisi per Francesco Evola, due anni e otto mesi a Gabriele Iudici e tre anni per Antonio Ferrelli, originario della provincia di Foggia. Secondo gli investigatori, la droga era destinata allo spaccio e visto il quantitativo ci furono controlli accurati che portarono al sequestro. Le difese hanno cercato di ridimensionare la vicenda ma la presenza del quantitativo di droga, del denaro (circa tremila euro) e di altro materiale poi sequestrato, ha portato gli investigatori a ritenere che l’hashish fosse pronto per essere messo sul mercato.