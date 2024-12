“Un parco giochi inclusivo”, Cavallo: “Diamo gli stessi diritti ai piccoli con disabilità”

Gela. Un parco giochi inclusivo per i piccoli con disabilità. Il consigliere comunale FdI Sara Cavallo, con una mozione appena depositata, chiederà all’amministrazione comunale di operare in tal senso. Un parco giochi di questo tipo, senza barriere per i piccoli con disabilità, negli scorsi anni era stato previsto nella struttura a ridosso di Montelungo. Il parco “Iqbal Masih” è stato però ripetutamente vandalizzato. Il consigliere comunale ritiene essenziale che per i piccoli con disabilità ci siano gli stessi spazi previsti per gli altri.