Accordo di programma scaduto, nota del sindaco per tentare di accelerare: il Cis può ripartire?

Venerdì scorso, durante il tavolo istituzionale indetto per individuare soluzioni praticabili a copertura dei debiti pregressi così da superare prima possibile il dissesto dell’ente, è stato invece l’ex ministro e attuale parlamentare nazionale del Pd Giuseppe Provenzano a riproporre un tema rimasto al palo, quello del Contratto istituzionale di sviluppo. Doveva essere una “scatola” istituzionale al cui interno far convergere più strumenti per i finanziamenti. La procedura si è progressivamente impantanata. Non ha mai avuto un vero e proprio slancio anche se durante l’esperienza governativa di Provenzano la vicenda arrivò in prefettura per una formalizzazione. Da allora, nessun segnale da Roma, nonostante le richieste dell’ex giunta Greco. Secondo Provenzano, come ha riferito al tavolo, ci sono ancora possibilità di fare in modo che l’istruttoria non vada definitivamente nel dimenticatoio. In tal senso, il sindaco Di Stefano, anche attraverso i dem, cercherà di capire se possano esserci vie concrete per giungere allo sblocco del Cis.