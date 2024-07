Un tentativo di violenza sessuale su una minore, un trentenne a processo davanti ai giudici

Gela. Un tentativo di violenza sessuale su una minore. E’ quanto viene contestato ad un trentenne, con precedenti penali soprattutto per furto. Nei suoi confronti è stato aperto il dibattimento, davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore. Pare che la minore, che non aveva ancora compiuto dodici anni, fosse la figlia di un suo conoscente. Per l’accusa, l’avrebbe più volte invitata a parlare per poi tentare un approccio sessuale, forse offrendole alcolici, nel tentativo di indebolirla. La minore avrebbe però resistito alle avance più esplicite.